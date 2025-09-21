Скидки
Главная Футбол Новости

Барселона — Хетафе, результат матча 21 сентября 2025, счет 3:0, 5-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» разгромила «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги, Ферран Торрес оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Хетафе». Команды играли на «Стадионе Йохана Круиффа» в Сан-Жоан-Деспи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Победу со счётом 3:0 праздновали сине-гранатовые.

Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Ф. Торрес – 15'     2:0 Ф. Торрес – 34'     3:0 Ольмо – 62'    

На 15-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес открыл счёт в матче с передачи полузащитника Дани Ольмо. На 34-й минуте Торрес оформил дубль. Ассистировал ему бразилец Рафинья. На 62-й минуте Ольмо забил самостоятельно с передачи вышедшего на замену Маркуса Рашфорда.

«Барселона» довела количество набранных в пяти турах очков до 13. Каталонцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на два очка. «Хетафе» располагается на восьмой строчке в таблице с девятью очками.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
