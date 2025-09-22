Тренер «Барселоны» Флик наказал Рашфорда за опоздание на тренировку — Sport.es

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд не попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (3:0) из-за опоздания на одну из тренировок перед этой игрой: таким образом главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик работает над дисциплиной в коллективе, сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

По данным источника, из-за непростой ситуации на дороге англичанин опоздал на тренировочное занятие на три минуты, но даже этот проступок тренер посчитал достаточно весомым, чтобы футболист оказался на скамейке запасных. Рашфорд вошёл в игру на 46-й минуте встречи и отметился голевой передачей на Дани Ольмо.

Ранее за опоздания у каталонцев также были наказаны Жюль Кунде, Иньяки Пенья и Рафинья.