Тренер «Барселоны» Флик наказал Рашфорда за опоздание на тренировку — Sport.es
Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд не попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (3:0) из-за опоздания на одну из тренировок перед этой игрой: таким образом главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик работает над дисциплиной в коллективе, сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.
Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Ф. Торрес – 15' 2:0 Ф. Торрес – 34' 3:0 Ольмо – 62'
По данным источника, из-за непростой ситуации на дороге англичанин опоздал на тренировочное занятие на три минуты, но даже этот проступок тренер посчитал достаточно весомым, чтобы футболист оказался на скамейке запасных. Рашфорд вошёл в игру на 46-й минуте встречи и отметился голевой передачей на Дани Ольмо.
Ранее за опоздания у каталонцев также были наказаны Жюль Кунде, Иньяки Пенья и Рафинья.
