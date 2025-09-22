В судейском комитете РФС оценили работу арбитров в матче «Краснодар» — «Зенит»

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев оценил работу судейской бригады во главе с Сергеем Карасёвым в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.

«Первое, что хотелось бы отметить, — что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты ещё дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд и мы будем видеть отличное качество его работы», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Карасёв показал восемь жёлтых карточек в матче на стадионе «Ozon Арена».