В судейском комитете РФС оценили работу арбитров в матче «Краснодар» — «Зенит»

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев оценил работу судейской бригады во главе с Сергеем Карасёвым в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Первое, что хотелось бы отметить, — что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты ещё дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд и мы будем видеть отличное качество его работы», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Карасёв показал восемь жёлтых карточек в матче на стадионе «Ozon Арена».

«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
