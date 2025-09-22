«Я же сказал, будет первая победа на выезде». Андрей Мостовой — после игры с «Краснодаром»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой обратился к болельщикам сине-бело-голубых после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Я же сказал, будет первая победа на выезде. Всех с победой!» — сказал Мостовой в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».
Видео доступно в телеграм-канале «Зенита».
Матч с «Краснодаром» стал для «Зенита» пятым выездным в РПЛ-2025/2026. Ранее сине-бело-голубые уступили в гостях «Ахмату» (0:1), а также сыграли вничью с «Рубином» (2:2), «Спартаком» (2:2) и «Балтикой» (2:2).
