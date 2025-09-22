«Я же сказал, будет первая победа на выезде». Андрей Мостовой — после игры с «Краснодаром»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой обратился к болельщикам сине-бело-голубых после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

«Я же сказал, будет первая победа на выезде. Всех с победой!» — сказал Мостовой в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».

Видео доступно в телеграм-канале «Зенита».

Матч с «Краснодаром» стал для «Зенита» пятым выездным в РПЛ-2025/2026. Ранее сине-бело-голубые уступили в гостях «Ахмату» (0:1), а также сыграли вничью с «Рубином» (2:2), «Спартаком» (2:2) и «Балтикой» (2:2).