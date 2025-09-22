Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Один человек останавливал матч». Сперцян — о судействе Карасёва в игре с «Зенитом»

«Один человек останавливал матч». Сперцян — о судействе Карасёва в игре с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении действующих чемпионов России от «Зенита» (0:2) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил работу главного арбитра встречи Сергея Карасёва. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Про судейство буду держаться. Один человек останавливал матч, но что поделать. В этом вся проблема, когда ненужные свистки, разговоры, всё пропадает. Хороший матч, просто не реализовали моменты. Как обычно готовились. До пропущенного мяча немного отдали инициативу. Никакой паники нет, мы на первом месте. Будем готовиться к следующей игре», — приводит слова Сперцяна ТАСС.

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.

Материалы по теме
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android