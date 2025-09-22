Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев: хотелось бы, чтобы игра с «Зенитом» была более интенсивной, это вопрос к арбитру

Мусаев: хотелось бы, чтобы игра с «Зенитом» была более интенсивной, это вопрос к арбитру
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил, как работа арбитров повлияла на интенсивность матча 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

— «Краснодар» — это команда, которая любит играть в комбинационный футбол. Сегодня было много свистков. Насколько это влияло как раз на ту привычную игру «Краснодара»?
— Согласен, что было много свистков и было много остановок. И даже там семь минут, когда добавили, по-моему, там минуты две-три судья разговаривал, разнимал потасовку. Не очень хорошо. Мы были неплохо готовы физически, готовы были выдержать высокий темп все 90 минут. И хотелось бы, конечно, чтобы игра была более интенсивной, но это больше вопрос к арбитру, он управляет этой интенсивностью, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Голы Глушенкова и Энрике помогли «Зениту» победить «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android