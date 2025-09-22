Мусаев: хотелось бы, чтобы игра с «Зенитом» была более интенсивной, это вопрос к арбитру

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил, как работа арбитров повлияла на интенсивность матча 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

— «Краснодар» — это команда, которая любит играть в комбинационный футбол. Сегодня было много свистков. Насколько это влияло как раз на ту привычную игру «Краснодара»?

— Согласен, что было много свистков и было много остановок. И даже там семь минут, когда добавили, по-моему, там минуты две-три судья разговаривал, разнимал потасовку. Не очень хорошо. Мы были неплохо готовы физически, готовы были выдержать высокий темп все 90 минут. И хотелось бы, конечно, чтобы игра была более интенсивной, но это больше вопрос к арбитру, он управляет этой интенсивностью, — сказал Мусаев на пресс-конференции.