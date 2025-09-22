Мусаев: хотелось бы, чтобы игра с «Зенитом» была более интенсивной, это вопрос к арбитру
Поделиться
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил, как работа арбитров повлияла на интенсивность матча 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
— «Краснодар» — это команда, которая любит играть в комбинационный футбол. Сегодня было много свистков. Насколько это влияло как раз на ту привычную игру «Краснодара»?
— Согласен, что было много свистков и было много остановок. И даже там семь минут, когда добавили, по-моему, там минуты две-три судья разговаривал, разнимал потасовку. Не очень хорошо. Мы были неплохо готовы физически, готовы были выдержать высокий темп все 90 минут. И хотелось бы, конечно, чтобы игра была более интенсивной, но это больше вопрос к арбитру, он управляет этой интенсивностью, — сказал Мусаев на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
01:28
-
01:19
-
00:48
-
00:47
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
- 21 сентября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:05
-
23:04
-
23:02
-
22:55
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:11
-
22:09
-
22:06
-
22:04
-
21:56
-
21:55
-
21:48