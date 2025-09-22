«Всех с Рождеством Пресвятой Богородицы». Семак — на вопрос, есть ли у него психолог

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, пользуется ли услугами психолога. В матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб одержал победу над «Краснодаром» (2:0). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

— Сергей Богданович, вы очень много лет работаете тренером. Скажите, у вас есть личный психолог? Потому что шесть лет вы брали чемпионский кубок, у вас постоянные игры, срывы. Есть ли какой-то психолог, с которым вы занимаетесь?

— Нет, у меня психолога нет. У меня психология одна, и сегодня всех верующих и православных поздравляю с большим праздником, сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Всё, что у меня есть в жизни, это благодаря моей вере, и этого, на мой взгляд, достаточно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 16 набранных очков в девяти матчах. «Краснодар» остался на первом месте с 19 очками.