Аршавин оценил работу тренера «Зенита» Семака в матче с «Краснодаром»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин похвалил главного тренера клуба Сергея Семака после победы в матче 9-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Мне кажется, что-то, как сегодня расположил игроков Сергей Семак, все работало. Педро дал объём, Луис Энрике делал все что хотел на левом фланге, Максим Глушенков своими врываниями в центр с правого фланга нашел свой гол», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России записав в свой актив 16 очков. «Краснодар», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Оба матча пройдут 27 сентября.