Эльвин Керимов прокомментировал результат матча «Байер» — «Боруссия» М

Эльвин Керимов прокомментировал результат матча «Байер» — «Боруссия» М
Комментарии

Российский комментатор «Okko Спорт» Эльвин Керимов высказался о матче 4-го тура немецкой Бундеслиги, где леверкузенский «Байер» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» со счётом 1:1.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Тилльман – 70'     1:1 Табакович – 90+2'    

«Байер» играл с большим преимуществом по владению. «Байеру» было тяжело на ограниченном пространстве, потому что Мёнхенгладбах закрылся и играл до пропущенного гола по владению на уровне 30%. Очень закрыто. И «Байеру» было тяжело создавать моменты. С игры не получалось. В первом тайме один момент у «Байера» был после штрафного. После этого долго держал мяч, атаковал позиционно, пытался вскрывать соперника, который тоже, в общем, ничего не создавал.

Игра была не очень открытой, пока не начал делать замены Каспер Юльманн. Замены сработали, потому что гол «Байера» на 70-й минуте сделали вышедшие на замену игроки. Эрнест Поку, вингер, который вышел играть справа. В общем-то, Юльманн рискнул и выпустил его вместо Васкеса — атакующая замена. Шик коснулся мяча, но просто не попал по нему в голевой атаке. И Тилльман завершил.

После этого «Байер» перешёл в режим контратак, но пропустил со стандарта. Не удержал преимущество. Тяжело, команда новая: семь новичков было в старте у «Байера». В позиционную атаку играть тяжело, когда у тебя столько новых игроков, когда у тебя новый тренер, это его всего третья игра. Юльманну и новичкам точно нужно время, чтобы адаптироваться. Пока «Байер» создавал мало моментов. Пока только одна победа», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После этой игры «Байер» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства с пятью очками. «Боруссия» находится на 17-м месте с двумя очками.

