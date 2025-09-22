Генич одинаково отреагировал на голы Глушенкова и Энрике в матче «Зенита» с «Краснодаром»
Российский комментатор, спортивный журналист и телеэксперт Константин Генич опубликовал одинаковые посты с разными именами в своём телеграм-канале, отреагировав на голы игроков санкт-петербургского «Зенита» в гостевом матче с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Шикарный пас Луиса Энрике!» — написал Генич о голе полузащитника Максима Глушенкова. Позже комментатор выложил ещё один пост: «Шикарный пас Максима Глушенкова», отсылаясь ко второму голу санкт-петербургской команды.
Отметим, что первый мяч в игре забил Глушенков, а ассистировал ему Энрике. Автором второго мяча стал уже бразилец, а голевая передача на счету россиянина.
