Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич одинаково отреагировал на голы Глушенкова и Энрике в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Генич одинаково отреагировал на голы Глушенкова и Энрике в матче «Зенита» с «Краснодаром»
Комментарии

Российский комментатор, спортивный журналист и телеэксперт Константин Генич опубликовал одинаковые посты с разными именами в своём телеграм-канале, отреагировав на голы игроков санкт-петербургского «Зенита» в гостевом матче с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Шикарный пас Луиса Энрике!» — написал Генич о голе полузащитника Максима Глушенкова. Позже комментатор выложил ещё один пост: «Шикарный пас Максима Глушенкова», отсылаясь ко второму голу санкт-петербургской команды.

Отметим, что первый мяч в игре забил Глушенков, а ассистировал ему Энрике. Автором второго мяча стал уже бразилец, а голевая передача на счету россиянина.

Материалы по теме
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android