Генич одинаково отреагировал на голы Глушенкова и Энрике в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Российский комментатор, спортивный журналист и телеэксперт Константин Генич опубликовал одинаковые посты с разными именами в своём телеграм-канале, отреагировав на голы игроков санкт-петербургского «Зенита» в гостевом матче с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Шикарный пас Луиса Энрике!» — написал Генич о голе полузащитника Максима Глушенкова. Позже комментатор выложил ещё один пост: «Шикарный пас Максима Глушенкова», отсылаясь ко второму голу санкт-петербургской команды.

Отметим, что первый мяч в игре забил Глушенков, а ассистировал ему Энрике. Автором второго мяча стал уже бразилец, а голевая передача на счету россиянина.