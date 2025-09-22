«Зенит» обыграл «Краснодар» в 18-й раз за 29 матчей в РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар» в гостевом матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, сине-бело-голубые обыграли «быков» в 18-й раз за 29 матчей в чемпионате России.

Также команды сыграли вничью друг с другом в РПЛ семь раз и лишь четырежды победу удалось одержать «Краснодару». Последняя победа «южан» была в матче 10-го тура минувшего сезона (2:0). Разница мячей в противостоянии между командами в высшем российском дивизионе 58:29 в пользу сине-бело-голубых.

Кроме того, команды провели один матч в Суперкубке России 2024 года. Тогда сильнее был также «Зенит» — 4:2.