«Зенит» обыграл «Краснодар» в 18-й раз за 29 матчей в РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар» в гостевом матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, сине-бело-голубые обыграли «быков» в 18-й раз за 29 матчей в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
Также команды сыграли вничью друг с другом в РПЛ семь раз и лишь четырежды победу удалось одержать «Краснодару». Последняя победа «южан» была в матче 10-го тура минувшего сезона (2:0). Разница мячей в противостоянии между командами в высшем российском дивизионе 58:29 в пользу сине-бело-голубых.
Кроме того, команды провели один матч в Суперкубке России 2024 года. Тогда сильнее был также «Зенит» — 4:2.
Комментарии
