«Зенит» обыграл «Краснодар» в 18-й раз за 29 матчей в РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар» в гостевом матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, сине-бело-голубые обыграли «быков» в 18-й раз за 29 матчей в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

Также команды сыграли вничью друг с другом в РПЛ семь раз и лишь четырежды победу удалось одержать «Краснодару». Последняя победа «южан» была в матче 10-го тура минувшего сезона (2:0). Разница мячей в противостоянии между командами в высшем российском дивизионе 58:29 в пользу сине-бело-голубых.

Кроме того, команды провели один матч в Суперкубке России 2024 года. Тогда сильнее был также «Зенит» — 4:2.

Генич одинаково отреагировал на голы Глушенкова и Энрике в матче «Зенита» с «Краснодаром»
