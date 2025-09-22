Скидки
Казанский: матч в Краснодаре стал громоотводом от штаба Семака, и спасает его Глушенков

Известный российский комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Зенита» в матче 9-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:0), а также оценил игру российского нападающего Максима Глушенкова. В этой встрече Глушенков забил гол и сделал результативную передачу.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Матч в Краснодаре стал, как мне кажется, громоотводом от штаба Семака. И спасает его Макс, который отдаёт и принимает сегодня абсолютно везде. Судя по всей его реакции, кстати, и в игре, и в интервью — отношения остались только футбольные.

А все ингредиенты главной игры очень даже соответствуют стандартам высокого качества. Вполне сопоставимо с лондонским «чаепитием». Это приятно», — написал Казанский на личной странице в телеграм-канале.

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. В следующем туре РПЛ команда встретится с «Оренбургом». Матч состоится 27 сентября.

