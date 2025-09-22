Семак объяснил важность победы «Зенита» в матче с «Краснодаром» для всей РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности победы своих подопечных в игре с «Краснодаром» (2:0) в рамках 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Победа важна не только для нас, но и для всего чемпионата, не отпустили «Краснодар» далеко. С точки зрения борьбы будет интересно смотреть за противостоянием пяти команд, которые будут вверху. Важно было победить…

Думаю, нам победа была нужнее и удача где‑то нам улыбнулась. Я понимаю уровень давления и ответственности за результат. В целом, за исключением моментов, когда мы позволяли сопернику создавать, обычно после фланговых прострелов, сыграли неплохо, интересный матч для болельщиков», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.