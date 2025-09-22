Скидки
«В следующем туре уже будут в троечке». Александр Мостовой обратился к фанатам «Спартака»

Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой записал видеообращение к болельщикам «Спартака» после победы красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Всем привет, кто болеет за «Спартак»! «Спартак» на пятом месте (после игры «Краснодара» с «Зенитом» (0:2) опустился на шестое место. — Прим. «Чемпионата»). В следующем туре будет уже в троечке. Ну, все болеют в кавычках, конечно же. У нас же все разбираются, все эксперты (смеётся).

Как только не поливали «Спартак» и Станковича: что его не будет, он будет… «Спартак» просто берёт и выигрывает. Играют, ребят, футболисты. Какая разница? Решают в ключевой момент всё равно они. Они — актёры на поле. Впереди у нас много интересного. Не сбрасывайте со счетов «Спартак»! Я вам говорю (смеётся)!» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

