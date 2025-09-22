Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Германии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 21 сентября, завершился 4-й тур чемпионата Германии сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 4-го тура Бундеслиги

19 сентября

«Штутгарт» — «Санкт-Паули» — 2:0

20 сентября

«Гамбург» — «Хайденхайм – 2:1

«Хоффенхайм» — «Бавария» — 1:4

«Вердер» — «Фрайбург» — 0:3

«Аугсбург» — «Майнц» — 1:4

«РБ Лейпциг» — «Кёльн» — 3:1

21 сентября

«Айнтрахт» — «Унион» — 3:4

«Байер» — «Боруссия» М – 1:1

«Боруссия» Д – «Вольфсбург» — 1:0.

После четырёх туров возглавляет турнирную таблицу «Бавария», набрав 12 очков. На втором месте находится дортмундская «Боруссия», записав в свой актив 10 очков. Замыкает тройку лидеров «РБ Лейпциг», у которого девять очков.