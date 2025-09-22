Чемпионат Германии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 21 сентября, завершился 4-й тур чемпионата Германии сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 4-го тура Бундеслиги
19 сентября
«Штутгарт» — «Санкт-Паули» — 2:0
20 сентября
«Гамбург» — «Хайденхайм – 2:1
«Хоффенхайм» — «Бавария» — 1:4
«Вердер» — «Фрайбург» — 0:3
«Аугсбург» — «Майнц» — 1:4
«РБ Лейпциг» — «Кёльн» — 3:1
21 сентября
«Айнтрахт» — «Унион» — 3:4
«Байер» — «Боруссия» М – 1:1
«Боруссия» Д – «Вольфсбург» — 1:0.
После четырёх туров возглавляет турнирную таблицу «Бавария», набрав 12 очков. На втором месте находится дортмундская «Боруссия», записав в свой актив 10 очков. Замыкает тройку лидеров «РБ Лейпциг», у которого девять очков.