Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета и Гвардиола сыграли в 15-й раз. Ни с кем за карьеру тренера баск не встречался чаще

Артета и Гвардиола сыграли в 15-й раз. Ни с кем за карьеру тренера баск не встречался чаще
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сыграл против наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в 15-й раз. Произошло это в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Команды закончили встречу вничью — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

Отметим, что баскский специалист Микель Артета не встречался чаще ни с кем за тренерскую карьеру, чем с Гвардиолой. Общий счёт личных встреч Артеты с Гвардиолой составляет четыре победы, три ничьих и восемь поражений.

Кроме того, Артета стал первым тренером, который не проиграл команде Гвардиолы в пяти матчах подряд в рамках чемпионата. Начиная с октября 2023 года «Арсенал» одержал две победы и трижды сыграл вничью с «Манчестер Сити» в их последних пяти встречах.

Материалы по теме
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android