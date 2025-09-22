Артета и Гвардиола сыграли в 15-й раз. Ни с кем за карьеру тренера баск не встречался чаще
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сыграл против наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в 15-й раз. Произошло это в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Команды закончили встречу вничью — 1:1.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9' 1:1 Мартинелли – 90+3'
Отметим, что баскский специалист Микель Артета не встречался чаще ни с кем за тренерскую карьеру, чем с Гвардиолой. Общий счёт личных встреч Артеты с Гвардиолой составляет четыре победы, три ничьих и восемь поражений.
Кроме того, Артета стал первым тренером, который не проиграл команде Гвардиолы в пяти матчах подряд в рамках чемпионата. Начиная с октября 2023 года «Арсенал» одержал две победы и трижды сыграл вничью с «Манчестер Сити» в их последних пяти встречах.
