Гасилин назвал самого универсального футболиста «Зенита»

Бывший российский футболист Алексей Гасилин назвал бразильского нападающего Педро самым универсальным в «Зените».

«Педро — самый универсальный футболист в колоде Семака. Он играл на обоих флангах защиты, в атаке. Мне он нравится. Но Клаудиньо может заменить Глушенков. Это человек, который может творить, не привязан к позиции. Я хочу, чтобы Глушенков играл в свой футбол. Это уникальный футболист, который чувствует момент», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Педро принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Форвард выступает за клуб с 2024 года. Контрактное соглашение с «Зенитом» рассчитано до 2028 года.