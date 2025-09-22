Маскерано объяснил, почему Месси не стал бить пенальти в матче с «Ди-Си Юнайтед»
Поделиться
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано объяснил, почему нападающий клуба Лионель Месси не стал бить пенальти в матче МЛС с «Ди-Си Юнайтед» (3:2). На 71-й минуте «Интер Майами» получил право пробить пенальти, и к мячу подошёл Матео Сильветти, который не смог реализовать удар.
США — Major League Soccer . МЛС
21 сентября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 2
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
1:0 Алленде – 36' 1:1 Бентеке – 53' 2:1 Месси – 66' 3:1 Месси – 85' 3:2 Маррелл – 90+7'
«Лео делал это не раз за карьеру, отдавал возможность пробить тем, кому гол нужен больше, чем ему. Для Лео это обычный вечер, но для любого другого игрока абсолютно уникальный. Его умение не только забивать, но и создавать моменты, вести команду вперёд в сложные минуты — вот что делает его по-настоящему бесценным», — приводит слова Маскерано Goal.
В матче с «Ди-Си Юнайтед» Месси оформил дубль и сделал результативную передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
04:22
-
04:04
-
03:43
-
03:33
-
03:21
-
02:22
-
02:21
-
02:00
-
01:49
-
01:42
-
01:37
-
01:28
-
01:19
-
00:48
-
00:47
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
- 21 сентября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:05
-
23:04
-
23:02
-
22:55
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:31
-
22:25