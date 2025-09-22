Скидки
«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в первом матче после отстранения Станковича

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу клуба в матче 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил Манфред Угальде.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Угальде решала! Во втором тайме «Спартак» переломил игру, Манфред оформил дубль — 2:1 Идём в таблице вверх», — написано в официальном телеграм-канале «Фратрии».

Отметим, что этот матч стал первым для «Спартака» после дисквалификации главного тренера Деяна Станковича.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. Лидером РПЛ является «Краснодар», на счету которого 19 очков.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Пари НН». Матч состоится 28 сентября в Москве.

