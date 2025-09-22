Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в первом матче после отстранения Станковича

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу клуба в матче 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил Манфред Угальде.

«Угальде решала! Во втором тайме «Спартак» переломил игру, Манфред оформил дубль — 2:1 Идём в таблице вверх», — написано в официальном телеграм-канале «Фратрии».

Отметим, что этот матч стал первым для «Спартака» после дисквалификации главного тренера Деяна Станковича.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. Лидером РПЛ является «Краснодар», на счету которого 19 очков.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Пари НН». Матч состоится 28 сентября в Москве.