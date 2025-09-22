«Футбольное преступление». Гасилин — о штрафном в конце матча «Динамо» Мх — «Локомотив»
Поделиться
Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался о спорном эпизоде в концовке матча 9-го тура чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:1). Столичный клуб упустил победу на 90+5-й минуте. Изначально арбитр назначил пенальти, однако после подсказки VAR поменял решение и назначил штрафной, после которого махачкалинцы сравняли счёт.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54' 1:1 Миро – 90+5'
Удаления: нет / Бакаев – 65'
«Это футбольное преступление. На мой взгляд, это даже не фол. Если вы смотрите VAR, то это пенальти — игрок был в штрафной. Мне интересно, как ЭСК прокомментирует это решение, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков. В следующем туре команда встретится с «Рубином».
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
04:22
-
04:04
-
03:43
-
03:33
-
03:21
-
02:22
-
02:21
-
02:00
-
01:49
-
01:42
-
01:37
-
01:28
-
01:19
-
00:48
-
00:47
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
- 21 сентября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:05
-
23:04
-
23:02
-
22:55
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:31
-
22:25