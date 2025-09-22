Скидки
Главная Футбол Новости

«Футбольное преступление». Гасилин — о штрафном в конце матча «Динамо» Мх — «Локомотив»

«Футбольное преступление». Гасилин — о штрафном в конце матча «Динамо» Мх — «Локомотив»
Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался о спорном эпизоде в концовке матча 9-го тура чемпионата России между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:1). Столичный клуб упустил победу на 90+5-й минуте. Изначально арбитр назначил пенальти, однако после подсказки VAR поменял решение и назначил штрафной, после которого махачкалинцы сравняли счёт.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

«Это футбольное преступление. На мой взгляд, это даже не фол. Если вы смотрите VAR, то это пенальти — игрок был в штрафной. Мне интересно, как ЭСК прокомментирует это решение, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 17 очков. В следующем туре команда встретится с «Рубином».

