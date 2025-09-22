Главный тренер «Арсенала» Артета высказался об игре Дьёкереша в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру нападающего своей команды Виктора Дьёкереша в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча завершилась с ничейным результатом 1:1.

«Что ж, в штрафной было много очень хороших моментов, особенно я помню три из них, когда он был очень-очень близок к голу в матче с «Сити». Создавать очень хорошие голевые моменты крайне сложно, но он, безусловно, старается изо всех сил, и мы должны помогать ему в этом, вот и всё. Было много ситуаций, когда моменты были, но сегодня не хватало последнего паса», — приводит слова Артеты Goal.com.

Напомним, следующий матч «Арсенал» проведёт с «Порт Вейл» 24 сентября.