Главный тренер «Арсенала» Артета высказался об игре Дьёкереша в матче с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру нападающего своей команды Виктора Дьёкереша в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча завершилась с ничейным результатом 1:1.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9' 1:1 Мартинелли – 90+3'
«Что ж, в штрафной было много очень хороших моментов, особенно я помню три из них, когда он был очень-очень близок к голу в матче с «Сити». Создавать очень хорошие голевые моменты крайне сложно, но он, безусловно, старается изо всех сил, и мы должны помогать ему в этом, вот и всё. Было много ситуаций, когда моменты были, но сегодня не хватало последнего паса», — приводит слова Артеты Goal.com.
Напомним, следующий матч «Арсенал» проведёт с «Порт Вейл» 24 сентября.
