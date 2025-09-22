Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Арсенала» Артета высказался об игре Дьёкереша в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Артета высказался об игре Дьёкереша в матче с «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру нападающего своей команды Виктора Дьёкереша в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча завершилась с ничейным результатом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

«Что ж, в штрафной было много очень хороших моментов, особенно я помню три из них, когда он был очень-очень близок к голу в матче с «Сити». Создавать очень хорошие голевые моменты крайне сложно, но он, безусловно, старается изо всех сил, и мы должны помогать ему в этом, вот и всё. Было много ситуаций, когда моменты были, но сегодня не хватало последнего паса», — приводит слова Артеты Goal.com.

Напомним, следующий матч «Арсенал» проведёт с «Порт Вейл» 24 сентября.

Материалы по теме
Артета и Гвардиола сыграли в 15-й раз. Ни с кем за карьеру тренера баск не встречался чаще
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android