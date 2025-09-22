Скидки
Главная Футбол Новости

«Глушенков». Писарев — о лучшем игроке матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

«Глушенков». Писарев — о лучшем игроке матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что признал бы полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Карасёв. Победу со счётом 2:0 одержал «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Если бы я выбирал лучшего игрока матча, то я бы выбрал Глушенкова. Но я не могу быть слишком объективным — это игрок сборной. Ещё Барриос, как по мне, был в порядке. Но его работа не так заметна», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Лучшим игроком матча «Краснодар» — «Зенит» был признан вингер сине-бело-голубых Луис Энрике.

Генич одинаково отреагировал на голы Глушенкова и Энрике в матче «Зенита» с «Краснодаром»
