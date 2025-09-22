«Глушенков». Писарев — о лучшем игроке матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
Поделиться
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что признал бы полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Карасёв. Победу со счётом 2:0 одержал «Зенит».
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Если бы я выбирал лучшего игрока матча, то я бы выбрал Глушенкова. Но я не могу быть слишком объективным — это игрок сборной. Ещё Барриос, как по мне, был в порядке. Но его работа не так заметна», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».
Лучшим игроком матча «Краснодар» — «Зенит» был признан вингер сине-бело-голубых Луис Энрике.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
05:54
-
05:46
-
05:41
-
05:22
-
04:46
-
04:22
-
04:04
-
03:43
-
03:33
-
03:21
-
02:22
-
02:21
-
02:00
-
01:49
-
01:42
-
01:37
-
01:28
-
01:19
-
00:48
-
00:47
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:18
-
00:14
- 21 сентября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:05
-
23:04
-
23:02
-
22:55