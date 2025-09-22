Скидки
«Он в потрясающей форме, на пике своей карьеры». Вирджил ван Дейк — о Райане Гравенберхе

«Он в потрясающей форме, на пике своей карьеры». Вирджил ван Дейк — о Райане Гравенберхе
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от игры своего одноклубника Райана Гравенберха.

«Он невероятен. Он очень важен для нашей игры. Для меня лично — вы сами видите, как часто стараюсь искать его передачей. Это приносит пользу ему, мне и всей команде. Он в потрясающей форме, на пике своей карьеры. Ему нужно продолжать. Он ещё молод. Уровень ожиданий всегда будет очень высоким, и ему придётся стараться соответствовать ему каждые три-четыре дня. Это хороший вызов», — приводит слова ван Дейка пресс-служба клуба.

Райан Гравенберх в текущем сезоне провёл за «Ливерпуль» пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

