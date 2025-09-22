Скидки
«Зенит» обыграл «Краснодар» в 18-й раз за 29 матчей в РПЛ

Комментарии

Санкт-петербургский «Зенита» обыграл «Краснодар» в 18-й раз за 29 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги. Накануне, 21 сентября, сине-бело-голубые провели с чёрно-зелёными игру 9-го тура РПЛ. Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Победу со счётом 2:0 одержал «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

После этой игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 27 сентября сыграет в гостях с «Ростовом», «Зенит» в тот же день примет на своём поле «Оренбург».

