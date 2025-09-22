«Манчестер Сити» Гвардиолы установил антирекорд в матче АПЛ с «Арсеналом»
«Манчестер Сити» владел мячом только 33% игрового времени в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» — это антирекорд главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы во внутренних чемпионатах. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9' 1:1 Мартинелли – 90+3'
Ни в одном из предыдущих 600 матчей команды испанского специалиста не владели мячом так мало. Предыдущий антирекорд также был в игре с «Арсеналом» – 37% в марте 2023 года. Кроме того, Микель Артета стал первым тренером в истории, не проигравшим в пяти матчах подряд против Пепа Гвардиолы.
По состоянию на сегодняшний день «Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками, «Арсенал» с 10 очками находится на второй строчке.
