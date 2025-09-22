Николай Писарев прокомментировал ничью в матче «Балтики» с «Ростовом»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и «Ростовом». Встреча прошла накануне, 21 сентября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов из Саранска. Итоговый счёт — 0:0.

«Какой матч ждали — такой и получился. Был 41 фол, много борьбы — команды в чём‑то похожи. Нашла коса на камень. Не ждал другого результата», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 17-е очко в текущем розыгрыше РПЛ и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Ростов» довёл количество набранных в чемпионате очков до девяти. Жёлто-синие занимают 11-е место в таблице РПЛ.