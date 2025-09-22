Скидки
«Три очка, 3:0. Всё отлично». Ханс-Дитер Флик — о победе «Барселоны» над «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разгроме «Хетафе» (3:0) в матче 5-го тура испанской Ла Лиги.

«Три очка, 3:0. Всё отлично. Нужно сосредоточиться на матче. Мы забили три гола, а забить трижды против сложного соперника не всегда легко. Я не хочу говорить о сопернике, хочу говорить о своей команде. Нужно сосредоточиться на нашей игре и нашем плане. Мы провели фантастический матч в воскресенье в Ньюкасле, и это было тяжело, потому что это был сложный соперник, и сегодня тоже. Мы заслужили победу. Я счастлив», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» набрала в пяти турах Ла Лиги 13 очков. Каталонцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на два очка.

