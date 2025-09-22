Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини прокомментировал победу «Ромы» над «Лацио» в римском дерби в Серии А

Гасперини прокомментировал победу «Ромы» над «Лацио» в римском дерби в Серии А
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу победы над «Лацио» в римском дерби в рамках 4-го тура чемпионата Италии по футболу.

Италия — Серия А . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Пеллегрини – 38'    
Удаления: Белахьяне – 85', Гендузи – 90+7' / нет

«Я очень доволен, но под конец матча я не смог донести послание до своих игроков. Игра в тот момент слишком сильно складывалась в нашу пользу. У нас было пространство, чтобы забить ещё больше голов. Мы рисковали пропустить, и, возможно, это было бы даже справедливо, учитывая то, что мы упустили в концовке. Мы счастливы и понимаем, насколько важна эта победа, но уже с сегодняшнего вечера я должен думать о том, как улучшить эти последние 10 минут», — приводит слова Гасперини официальный сайт клуба.

«Рома» набрала девять очков и идёт четвёртой в таблице Серии А.

Материалы по теме
«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби чемпионата Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android