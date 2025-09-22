Экс-нападающий «Зенита» Изидор установил уникальное достижение в АПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и «Зенита», а ныне форвард «Сандерленда» Вильсон Изидор установил уникальное достижение в рамках английской Премьер-лиги. Француз стал первым игроком в истории АПЛ, который забил в первых трёх домашних матчах за клуб, вышедший в высший английский дивизион. Об этом сообщает talkSPORT в социальной сети X.

Накануне, 21 сентября, «Сандерленд» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) в матче 5-го тура АПЛ. Изидор отметился в этой встрече забитым мячом.

После этой игры «Сандерленд» располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с восемью очками. «Астон Вилла» с тремя очками находится на 18-й строчке.