Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-нападающий «Зенита» Изидор установил уникальное достижение в АПЛ

Экс-нападающий «Зенита» Изидор установил уникальное достижение в АПЛ
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» и «Зенита», а ныне форвард «Сандерленда» Вильсон Изидор установил уникальное достижение в рамках английской Премьер-лиги. Француз стал первым игроком в истории АПЛ, который забил в первых трёх домашних матчах за клуб, вышедший в высший английский дивизион. Об этом сообщает talkSPORT в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Кэш – 67'     1:1 Изидор – 75'    
Удаления: Мандава – 33' / нет

Накануне, 21 сентября, «Сандерленд» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) в матче 5-го тура АПЛ. Изидор отметился в этой встрече забитым мячом.

После этой игры «Сандерленд» располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с восемью очками. «Астон Вилла» с тремя очками находится на 18-й строчке.

Материалы по теме
Гол Изидора помог «Сандерленду» в меньшинстве избежать поражения от «Астон Виллы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android