Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Жаль команду, она не заслуживала этого поражения». Сарри — о поражении «Лацио» от «Ромы»

«Жаль команду, она не заслуживала этого поражения». Сарри — о поражении «Лацио» от «Ромы»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался по поводу поражения в столичном дерби от «Ромы» (1:0) в рамках 4-го тура чемпионата Италии по футболу.

Италия — Серия А . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Пеллегрини – 38'    
Удаления: Белахьяне – 85', Гендузи – 90+7' / нет

«У нас было четыре-пять голевых моментов, мы могли выйти вперёд в первом тайме. Мы проиграли из-за грубой ошибки. Посмотрим, было ли это техническим промахом или легкомыслием. Мы провели хороший матч, но уступили. Мне жаль наших болельщиков, поскольку они поддерживали нас. Жаль команду, она не заслуживала этого поражения. Я думаю, мы заслуживали ничьей. У нас был спад после их гола, но до этого момента мы почти ничего не позволяли и сами имели пару моментов. До 38-й минуты я не видел признаков того, что мы можем проиграть», — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.

«Лацио» с тремя очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А.

«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби чемпионата Италии
