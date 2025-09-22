Скидки
Андрей Аршавин: на сегодня фаворита в РПЛ нет

Аудио-версия:
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что на чемпионство в Мир РПЛ в текущем сезоне будут претендовать пять команд. Накануне, 21 сентября, «Зенит» обыграл «Краснодар» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

— После сегодняшней победы «Зенита» над «Краснодаром» фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство, еще предстоит очень долгий путь.

— Кто может вот этим двум командам составить конкуренцию в РПЛ?
— ЦСКА, «Спартак», «Динамо», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).

