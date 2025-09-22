Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Мартинелли: я очень счастлив забитым голом в Лиге чемпионов, а также голом против «Сити»

Вингер лондонского «Арсенала» Габриэль Мартинелли высказался о своём забитом мяче в ворота «Манчестер Сити» (1:1) в пятом туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

«Конечно, это прекрасное чувство — забить гол. Ради таких моментов я так усердно работаю, столько жертвую на тренировках в течение недели, во всём в своей жизни, чтобы проживать эти мгновения. Только Бог, моя семья и моя жена знают, сколько усилий я прикладываю и сколько посвящаю себя, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Я понимаю, что мне ещё многое предстоит улучшить. Я очень счастлив забитым голом в Лиге чемпионов, а также голом против «Сити» — это очень важно. Я счастлив. Как я сказал, ради таких моментов я и работаю», — приводит слова Мартинелли ESPN.

В текущем сезоне Мартинелли принял участие в пяти матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 55 млн.

«Арсенал» в компенсированное время смог уйти от поражения в матче АПЛ с «Манчестер Сити»
