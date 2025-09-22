«Игра была за шесть очков». Ванья Дркушич — о победе «Зенита» над «Краснодаром» в РПЛ
Поделиться
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о победе над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Игра была за шесть очков. Это очень важная победа. Рад за игроков и болельщиков «Зенита» — двигаемся дальше», — сказал Дркушич в эфире «Матч ТВ».
25-летний словенский футболист перешёл в «Зенит» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
После этой игры «Краснодар» с 19 очками по-прежнему возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:32
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
07:58
-
07:50
-
07:32
-
07:23
-
07:09
-
06:49
-
06:48
-
06:30
-
06:21
-
06:11
-
05:54
-
05:41
-
05:22
-
04:46
-
04:22
-
04:04
-
03:43
-
03:33
-
03:21
-
02:22
-
02:21
-
02:00
-
01:49
-
01:42
-
01:37
-
01:28
-
01:19