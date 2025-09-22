Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Футбол Новости

«Игра была за шесть очков». Ванья Дркушич — о победе «Зенита» над «Краснодаром» в РПЛ

Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о победе над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Игра была за шесть очков. Это очень важная победа. Рад за игроков и болельщиков «Зенита» — двигаемся дальше», — сказал Дркушич в эфире «Матч ТВ».

25-летний словенский футболист перешёл в «Зенит» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После этой игры «Краснодар» с 19 очками по-прежнему возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке.

