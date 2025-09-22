«Мы знали, что забьём». Джику — о победе «Спартака» над «Крыльями Советов» в РПЛ

Защитник «Спартака» Александер Джику поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Иногда так случается, что соперник провёл одну атаку и забил гол. Только после этого мы начали играть и давить на соперника. В перерыве мы общались о том, что нужно давить на соперника ещё больше. Мы знали, что забьём», — сказал Джику в эфире «Матч ТВ».

Александер Джику пополнил состав «Спартака» в последние дни трансферного окна. Он перешёл из турецкого «Фенербахче».

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место.в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» 28 сентября примет «Пари НН».