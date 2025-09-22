Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы знали, что забьём». Джику — о победе «Спартака» над «Крыльями Советов» в РПЛ
Защитник «Спартака» Александер Джику поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Иногда так случается, что соперник провёл одну атаку и забил гол. Только после этого мы начали играть и давить на соперника. В перерыве мы общались о том, что нужно давить на соперника ещё больше. Мы знали, что забьём», — сказал Джику в эфире «Матч ТВ».

Александер Джику пополнил состав «Спартака» в последние дни трансферного окна. Он перешёл из турецкого «Фенербахче».

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место.в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» 28 сентября примет «Пари НН».

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 9-го тура РПЛ благодаря дублю Угальде
