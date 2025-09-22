Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
22 сентября главные новости спорта, футбол, хоккей, РПЛ, НХЛ, борьба, теннис, Формула-1

Победа «Барселоны» над «Хетафе», «Вашингтон» выиграл без Овечкина. Главное к утру
Аудио-версия:
«Барселона» разгромила «Хетафе» (3:0) в 5-м туре Ла Лиги, нападающий Ферран Торрес оформил дубль, «Вашингтон» без капитана Александра Овечкина обыграл «Бостон» (5:2), на счету форварда «Кэпиталз» Богдана Тринеева забитая шайба, голы Максима Глушенкова и Луиса Энрике помогли «Зениту» победить «Краснодар» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

  1. «Барселона» разгромила «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги, Ферран Торрес оформил дубль.
  2. «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Бостон», Тринеев забил гол.
  3. Голы Глушенкова и Энрике помогли «Зениту» победить «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ.
  4. Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не дал пенальти «Краснодару» в матче с «Зенитом».
  5. Российские борцы завоевали 11 медалей по итогам чемпионата мира — 2025.
  6. Дубль Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме в матче предсезонки НХЛ.
  7. Гол и пас Грицюка не спасли «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Рейнджерс».
  8. Карлос Алькарас победил Франсиско Серундоло в матче Кубка Лэйвера.
  9. Тейлор Фриц победил Александра Зверева в матче Кубка Лэйвера.
  10. Ферстаппен впервые с лета 2024 года одержал две победы подряд.
Топ-события понедельника: «Золотой мяч» — 2025, «Сочи» — ЦСКА в РПЛ, хоккей и волейбол
