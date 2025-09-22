Победа «Барселоны» над «Хетафе», «Вашингтон» выиграл без Овечкина. Главное к утру
«Барселона» разгромила «Хетафе» (3:0) в 5-м туре Ла Лиги, нападающий Ферран Торрес оформил дубль, «Вашингтон» без капитана Александра Овечкина обыграл «Бостон» (5:2), на счету форварда «Кэпиталз» Богдана Тринеева забитая шайба, голы Максима Глушенкова и Луиса Энрике помогли «Зениту» победить «Краснодар» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.
- «Барселона» разгромила «Хетафе» в 5-м туре Ла Лиги, Ферран Торрес оформил дубль.
- «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Бостон», Тринеев забил гол.
- Голы Глушенкова и Энрике помогли «Зениту» победить «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ.
- Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не дал пенальти «Краснодару» в матче с «Зенитом».
- Российские борцы завоевали 11 медалей по итогам чемпионата мира — 2025.
- Дубль Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме в матче предсезонки НХЛ.
- Гол и пас Грицюка не спасли «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Рейнджерс».
- Карлос Алькарас победил Франсиско Серундоло в матче Кубка Лэйвера.
- Тейлор Фриц победил Александра Зверева в матче Кубка Лэйвера.
- Ферстаппен впервые с лета 2024 года одержал две победы подряд.
