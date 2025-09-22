Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победа «Барселоны» над «Хетафе», «Вашингтон» выиграл без Овечкина. Главное к утру

«Барселона» разгромила «Хетафе» (3:0) в 5-м туре Ла Лиги, нападающий Ферран Торрес оформил дубль, «Вашингтон» без капитана Александра Овечкина обыграл «Бостон» (5:2), на счету форварда «Кэпиталз» Богдана Тринеева забитая шайба, голы Максима Глушенкова и Луиса Энрике помогли «Зениту» победить «Краснодар» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.