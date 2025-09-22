Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба внесён в базу данных «Миротворца»*

Комментарии

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещённые на интернет-портале. Причина включения форварда в базу не уточняется.

Артёму Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной России. За «Акрон» нападающий выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Артём провёл девять матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее в базу данных «Миротворца» попали другие экс-футболисты санкт-петербургского «Зенита» — Владислав Радимов и Владимир Быстров.

* — сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

Комментарии
