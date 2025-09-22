Матч «Краснодар» — «Зенит» посетили 33 тысячи зрителей
На центральном матче 9-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» присутствовали ровно 33 тысячи зрителей. Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре 21 сентября. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
После этой игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке. В следующем туре «Краснодар» 27 сентября сыграет в гостях с «Ростовом», «Зенит» в тот же день примет на своём поле «Оренбург».
Действующий чемпион России — «Краснодар».
