Матч «Краснодар» — «Зенит» посетили 33 тысячи зрителей

На центральном матче 9-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» присутствовали ровно 33 тысячи зрителей. Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре 21 сентября. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые.

После этой игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке. В следующем туре «Краснодар» 27 сентября сыграет в гостях с «Ростовом», «Зенит» в тот же день примет на своём поле «Оренбург».

Действующий чемпион России — «Краснодар».