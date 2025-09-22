Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарев назвал двух игроков «Спартака», которые дублируют друг друга на поле

Писарев назвал двух игроков «Спартака», которые дублируют друг друга на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что полузащитники «Спартака» Жедсон Фернандеш и Эсекьель Барко дублируют друг друга на поле. Накануне красно-белые победили «Крылья Советов» в матче 9-го тура Мир РПЛ со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Нужно найти место Барко и Жедсону Фернандешу. 25–26 млн потратили на Жедсона, но он по характеристикам и позиции копирует Барко — с правой ногой, умеет играть слева. В первом тайме Станкович отправил Маркиньоса на правый фланг, Барко — на левый. Жедсон левее был, Мартинс — правее, ещё Умяров. Барко всё равно приходил туда, где ему удобно играть. Мне кажется, что Жедсон иногда не понимал, куда ему бежать», — заявил Писарев в эфире «Матч ТВ».

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают шестое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке. В минувшем туре «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), а «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0).

Материалы по теме
«Глушенков». Писарев — о лучшем игроке матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android