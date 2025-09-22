Писарев назвал двух игроков «Спартака», которые дублируют друг друга на поле

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что полузащитники «Спартака» Жедсон Фернандеш и Эсекьель Барко дублируют друг друга на поле. Накануне красно-белые победили «Крылья Советов» в матче 9-го тура Мир РПЛ со счётом 2:1.

«Нужно найти место Барко и Жедсону Фернандешу. 25–26 млн потратили на Жедсона, но он по характеристикам и позиции копирует Барко — с правой ногой, умеет играть слева. В первом тайме Станкович отправил Маркиньоса на правый фланг, Барко — на левый. Жедсон левее был, Мартинс — правее, ещё Умяров. Барко всё равно приходил туда, где ему удобно играть. Мне кажется, что Жедсон иногда не понимал, куда ему бежать», — заявил Писарев в эфире «Матч ТВ».

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают шестое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке. В минувшем туре «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), а «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0).