«Рома» прервала неудачную выездную серию в дерби с «Лацио»
Победа «Ромы» над «Лацио» (1:0) в рамках 4-го тура чемпионата Италии по футболу, прервала неудачную серию «джаллоросси» в дерби против небесно-голубых на выезде. Об этом сообщает Opta Sports.
Италия — Серия А . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Пеллегрини – 38'
Удаления: Белахьяне – 85', Гендузи – 90+7' / нет
До сегодняшнего матча «Рома» не побеждала в гостях у принципиального соперника в рамках Серии А с декабря 2016 года, когда удалось победить со счётом 2:0. С тех пор жёлто-красные четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
На данный момент «Рома» набрала девять очков и идёт четвёртой в таблице Серии А, «Лацио» с тремя очками располагается на 14-й строчке.
В следующем туре 28 сентября «Рома» под руководством Джан Пьеро Гасперини примет «Верону». «Лацио», который возглавляет Маурицио Сарри, днём позднее сыграет на выезде с «Дженоа».
