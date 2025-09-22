«Рома» прервала неудачную выездную серию в дерби с «Лацио»

Победа «Ромы» над «Лацио» (1:0) в рамках 4-го тура чемпионата Италии по футболу, прервала неудачную серию «джаллоросси» в дерби против небесно-голубых на выезде. Об этом сообщает Opta Sports.

До сегодняшнего матча «Рома» не побеждала в гостях у принципиального соперника в рамках Серии А с декабря 2016 года, когда удалось победить со счётом 2:0. С тех пор жёлто-красные четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

На данный момент «Рома» набрала девять очков и идёт четвёртой в таблице Серии А, «Лацио» с тремя очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 28 сентября «Рома» под руководством Джан Пьеро Гасперини примет «Верону». «Лацио», который возглавляет Маурицио Сарри, днём позднее сыграет на выезде с «Дженоа».