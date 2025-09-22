Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Крыльев» Игнатенко: «Спартак» играл за счёт индивидуальных действий
19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Спартак» — хорошая команда, где хороший подбор футболистов. Они играли за счёт их индивидуальных действий. Из-за этого нам не получилось забрать победу.

Во втором тайме мы стали меньше выбегать в атаки, в которые мы выбегали в первом тайме. Стало меньше получаться создавать моменты. Стали больше обороняться и выбивать мяч. Из-за этого «Спартак» начал больше давить. Поэтому получилось так тяжело», — сказал Игнатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

