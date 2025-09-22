Джек Грилиш раскритиковал судейство в матче «Эвертон» — «Ливерпуль» в АПЛ
Поделиться
Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», высказался о судействе в матче с «Ливерпулем» (1:2) в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Гравенберх – 10' 2:0 Экитике – 29' 2:1 Гейе – 58'
«Я никогда в жизни не видел, чтобы игрока предупреждали за быстро разыгранный штрафной. Я не понимаю, откуда вообще взялось это правило. Да ну, я такого не видел в Премьер-лиге за последние два или три года», — приводит слова Грилиша Daveockop.
«Эвертон» объявил о переходе Грилиша из «Манчестер Сити» на правах аренды 12 августа. 29-летний футболист проведёт в стане «ирисок» сезон-2025/2026. Грилиш играл за «Манчестер Сити» с 2021 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
10:35
-
10:26
-
10:26
-
10:15
-
10:13
-
10:06
-
09:56
-
09:54
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:32
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
07:58
-
07:50
-
07:32
-
07:23
-
07:09
-
06:49
-
06:48
-
06:30
-
06:21
-
06:11
-
05:54
-
05:41
-
05:22
-
04:46