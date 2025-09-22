Джек Грилиш раскритиковал судейство в матче «Эвертон» — «Ливерпуль» в АПЛ

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», высказался о судействе в матче с «Ливерпулем» (1:2) в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Я никогда в жизни не видел, чтобы игрока предупреждали за быстро разыгранный штрафной. Я не понимаю, откуда вообще взялось это правило. Да ну, я такого не видел в Премьер-лиге за последние два или три года», — приводит слова Грилиша Daveockop.

«Эвертон» объявил о переходе Грилиша из «Манчестер Сити» на правах аренды 12 августа. 29-летний футболист проведёт в стане «ирисок» сезон-2025/2026. Грилиш играл за «Манчестер Сити» с 2021 года.