Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сочи — ЦСКА: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Сочи» — ЦСКА: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После восьми проведённых матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» — 16-й, у южан только одно очко.

Лидирует «Краснодар» (19), второе место занимает «Балтика» (17). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Топ-события понедельника: «Золотой мяч» — 2025, «Сочи» — ЦСКА в РПЛ, хоккей и волейбол
Топ-события понедельника: «Золотой мяч» — 2025, «Сочи» — ЦСКА в РПЛ, хоккей и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android