«Сочи» — ЦСКА: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми проведённых матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» — 16-й, у южан только одно очко.

Лидирует «Краснодар» (19), второе место занимает «Балтика» (17). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).