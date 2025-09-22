Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, состоится заключительный матч в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 22 сентября (время московское):

19:00. «Сочи» (Сочи) — ПФК ЦСКА (Москва);

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Балтика», заработавшая 17 очков после девяти матчей. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 17 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).