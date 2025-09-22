Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Марсель — ПСЖ: во сколько начало игры 5-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Марсель» — «ПСЖ»: во сколько начало игры 5-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Марсель» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
ПСЖ
Париж
Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Встреча должна была состояться вчера, 21 сентября. Но из-за погодных условий матч был перенесён.

В минувшем туре провансальцы разгромили «Лорьян» со счётом 4:0, а парижская команда выиграла у «Ланса» со счётом 2:0.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне. Второе место занял «Марсель», заработав 65 очков. Тройку лидеров замкнул «Монако» (61).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
