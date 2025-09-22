Скидки
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Тренер «Реала» Алонсо: в матче с «Эспаньолом» Мбаппе играл в другой роли, как плеймейкер

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал о новой роли французского нападающего Килиана Мбаппе в матче 5-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0). Форвард стал автором одного из мячей своей команды.

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Милитао – 22'     2:0 Мбаппе – 47'    

«Он играл в другой роли. Он играл больше как плеймейкер, и мы обсуждали, что нам нужно с мячом и без мяча. Его позиция на поле помогла ему в его отличных переходах. Он очень хорошо понимает футбол, и, если ему что-то объяснить, он это выполняет. Он очень хорошо справился, и это ещё одна роль на другой позиции, как второй нападающий», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

«Реал» одержал пятую победу подряд на старте сезона Ла Лиги и возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, набрав максимальное количество очков.

Материалы по теме
Хаби Алонсо повторил достижение, покорявшееся ранее лишь двоим тренерам в истории «Реала»
