Тренер «Реала» Алонсо: в матче с «Эспаньолом» Мбаппе играл в другой роли, как плеймейкер

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал о новой роли французского нападающего Килиана Мбаппе в матче 5-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0). Форвард стал автором одного из мячей своей команды.

«Он играл в другой роли. Он играл больше как плеймейкер, и мы обсуждали, что нам нужно с мячом и без мяча. Его позиция на поле помогла ему в его отличных переходах. Он очень хорошо понимает футбол, и, если ему что-то объяснить, он это выполняет. Он очень хорошо справился, и это ещё одна роль на другой позиции, как второй нападающий», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

«Реал» одержал пятую победу подряд на старте сезона Ла Лиги и возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, набрав максимальное количество очков.