Аршавин: Барриос по‑хорошему «загасил» Перрена в матче «Зенит» — «Краснодар»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос показал высокий уровень игры в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Сегодня здорово сыграл Барриос. Он во всех воткнулся, всё перехватил. В принципе вторую половину первого тайма не было видно Эдуарда Сперцяна. Потом вышел Гаэтан Перрен, и Барриос его по‑хорошему «загасил», не знаю, какое ещё слово подобрать», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17). «Зенит» — четвёртый (16).