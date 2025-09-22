Аршавин: Барриос по‑хорошему «загасил» Перрена в матче «Зенит» — «Краснодар»
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос показал высокий уровень игры в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Сегодня здорово сыграл Барриос. Он во всех воткнулся, всё перехватил. В принципе вторую половину первого тайма не было видно Эдуарда Сперцяна. Потом вышел Гаэтан Перрен, и Барриос его по‑хорошему «загасил», не знаю, какое ещё слово подобрать», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17). «Зенит» — четвёртый (16).
