«Интер» и «Милан» будут вынуждены покинуть город». Маротта — о ситуации со стадионом

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о сложностях с организацией строительства новых стадионов в Милане, а также пригрозил покинуть город, если ситуация не изменится.

«Как человеку, связанному с футболом, мне немного стыдно иметь дело с такой ситуацией. Спорт в Милане отодвинут на второй план, мы не можем выполнить критерии для организации финала Лиги чемпионов на «Сан-Сиро», этому стадиону не дали разрешения на проведение Евро-2032.

Всё это потому, что некоторые люди, которые 30 лет назад занялись политикой и являются очень консервативными, не понимают, что таким клубам, как «Интер» и «Милан», абсолютно точно необходим новый стадион, отвечающий современным требованиям.

Если эта ситуация не будет решена, оба клуба будут вынуждены покинуть город. Это будет ужасно для города. Я настроен оптимистично, вижу, что делает мэр, и надеюсь, что здравый смысл возобладает», — приводит слова Маротты Football Italia.