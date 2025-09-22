Игрок «Крыльев» Игнатенко рассказал о праздновании гола в стиле Винисиуса

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко высказался о своём праздновании гола в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась победой московской команды со счётом 2:1. Игнатенко признался, что повторил празднование гола звезды «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

Фото: ФК Крылья Советов

— Расскажи о своём праздновании после гола в ворота «Спартака».

— Давно видел такое празднование. По-моему, Винисиус так праздновал. Просто понравилось (улыбается). Решил так. Можно сказать, что скопировал у Винисиуса, — сказал Игнатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.