В «Баварии» высказались о возможном возвращении Мюллера в клуб после завершения карьеры

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможном возвращении экс-нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера, ныне выступающего за «Ванкувер Уайткэпс», в клуб после завершения карьеры.

«Болельщики и клуб хотят, чтобы бывшие игроки занимали руководящие должности в «Баварии». Я думаю, что Томас поступил правильно. Он приобретает новый опыт в Северной Америке, расширяет свой кругозор, совершенствует знание другого языка и знакомится с новой культурой. Там он может в некоторой степени подготовиться к возможной работе в будущем.

Он, наверное, с нетерпением ждёт этого совершенно нового вызова. Он играл в футбол на самом высоком уровне, что, несомненно, ему поможет. И он очень хорошо знает клуб. Но должность в правлении или руководстве — это совершенно другая работа, чем на поле», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.