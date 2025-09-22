Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» высказались о возможном возвращении Мюллера в клуб после завершения карьеры

В «Баварии» высказались о возможном возвращении Мюллера в клуб после завершения карьеры
Комментарии

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможном возвращении экс-нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера, ныне выступающего за «Ванкувер Уайткэпс», в клуб после завершения карьеры.

«Болельщики и клуб хотят, чтобы бывшие игроки занимали руководящие должности в «Баварии». Я думаю, что Томас поступил правильно. Он приобретает новый опыт в Северной Америке, расширяет свой кругозор, совершенствует знание другого языка и знакомится с новой культурой. Там он может в некоторой степени подготовиться к возможной работе в будущем.

Он, наверное, с нетерпением ждёт этого совершенно нового вызова. Он играл в футбол на самом высоком уровне, что, несомненно, ему поможет. И он очень хорошо знает клуб. Но должность в правлении или руководстве — это совершенно другая работа, чем на поле», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

Материалы по теме
Томас Мюллер сделал хет-трик в матче МЛС с «Филадельфией» в свой день рождения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android