Дубль Угальде — в видеообзоре матча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов»

Накануне состоялся матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Спартака» во «ВКонтакте».

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий самарской команды Владимир Игнатенко. На 52-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие. На 71-й минуте Угальде оформил дубль.