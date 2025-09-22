Дубль Угальде — в видеообзоре матча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов»
Поделиться
Накануне состоялся матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
Видеообзор матча:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Спартака» во «ВКонтакте».
На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий самарской команды Владимир Игнатенко. На 52-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие. На 71-й минуте Угальде оформил дубль.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
10:35
-
10:26
-
10:26
-
10:15
-
10:13
-
10:06
-
09:56
-
09:54
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:32
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
07:58
-
07:50
-
07:32
-
07:23
-
07:09
-
06:49
-
06:48
-
06:30
-
06:21
-
06:11
-
05:54
-
05:41
-
05:22
-
04:46